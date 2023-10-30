4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, HEDEP Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Meclis'e gönderildi.
İYİ Parti'li 1, HEDEP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'ye gönderildi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis’e ulaştı. Fezlekeler, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
Lütfü Türkkan hakkında da 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, yaşamını yitiren askerin ağabeyi Tahir Gümren'e küfrettiği gerekçesiyle "hakaret" suçundan fezleke hazırlanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Milletvekili Ömer Öcalan hakkında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.