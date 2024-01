4 uzatmayla tarihe geçen maçta Anadolu Efes, Real Madrid'e kaybetti

THY Euroleague'de dün akşam oynanan maçta Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e 4 uzatma sonunda 130-126 kaybetti. Euroleague tarihinde ilk kez bir karşılaşma 4 kez uzatmaya gitti. Daha önce 3 kez uzatmaya giden bir maç da oynanmamıştı. TSİ 22.45'te başlayan karşılaşma, 01.49'da sona erdi.

Ancak kırılan tek rekor bu değildi. Real Madrid, 130 sayı kaydederek bir maçta en çok sayı atan takım oldu. Toplam skor olarak da Euroleague tarihinin en çok sayı atılan maçı oynandı.

LARKİN EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCU OLDU

Maçta 53 dakikada parkede kalan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, turnuva tarihinde bir maçta en çok sahada kalan oyuncu oldu.

𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃𝐒 in the @RMBaloncesto 🆚 @AnadoluEfesSK game:



- First game with four overtimes✅

- First game with three overtimes ✅

- Highest team scoring in a game (@RMBaloncesto with 130 points)✅

- Largest combined score ever made by two teams in a single…