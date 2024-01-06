4 uzatmayla tarihe geçen maçta Anadolu Efes, Real Madrid'e kaybetti

THY Euroleague'de dün akşam tarihi bir maç yaşandı. 4 uzatmaya giden maçta Real Madrid kendi sahasında Anadolu Efes'i 130-126 mağlup etti. Maç pek çok farklı alanda Euroleague rekorlarını kırdı.

THY Euroleague'de dün akşam oynanan maçta Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e 4 uzatma sonunda 130-126 kaybetti. Euroleague tarihinde ilk kez bir karşılaşma 4 kez uzatmaya gitti. Daha önce 3 kez uzatmaya giden bir maç da oynanmamıştı. TSİ 22.45'te başlayan karşılaşma, 01.49'da sona erdi.

Ancak kırılan tek rekor bu değildi. Real Madrid, 130 sayı kaydederek bir maçta en çok sayı atan takım oldu. Toplam skor olarak da Euroleague tarihinin en çok sayı atılan maçı oynandı.

LARKİN EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCU OLDU

Maçta 53 dakikada parkede kalan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, turnuva tarihinde bir maçta en çok sahada kalan oyuncu oldu.

𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃𝐒 in the @RMBaloncesto 🆚 @AnadoluEfesSK game:



- First game with four overtimes✅

- First game with three overtimes ✅

- Highest team scoring in a game (@RMBaloncesto with 130 points)✅

- Largest combined score ever made by two teams in a single… — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 5, 2024

Karşılaşmada Dzanan Musa 40 sayı kaydederek kariyer rekorunu kırarken Hezonja 31, Campazzo 25, Tavares 20 sayı buldu. Madrid ekibinde çift haneye çıkan başka oyuncu olmadı.

Anadolu Efes'te ise Shane Larkin 32, Darius Thompson ise 21 sayı kaydederken maçta 8 oyuncuyla oynayan Efes'te 7 oyuncu çift haneye ulaştı.

Anadolu Efes, Real Madrid'i bu sezon kendi sahasında yenen ilk takım olmaya çok yaklaşsa da başaramadı. İkinci uzatmanın son 70 saniyesine 7 sayı önde giren Efes, Madrid'in son bir dakikadaki 7-0 serisini durduramadı.

Bu sonuçla Real Madrid 19 maç sonunda 17 galibiyet 2 mağlubiyete ulaştı. Yalnızca Barcelona ve Fenerbahçe'ye kaybeden Madrid ekibi kendi sahasında henüz mağlup olmadı.

ÜST ÜSTE 6 MAĞLUBİYET

Anadolu Efes ise 7 galibiyet 12 mağlubiyetle 15'inci sıraya geriledi. Lacivert-beyazlı ekibin Euroleague'deki mağlubiyet serisi 6 maça çıktı.