4 yaşındaki kız çocuğu 14 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü

Maraş’ta 4 yaşındaki Sultan Akgül, amcasının oğlu 14 yaşındaki A.A. tarafından boğazı öldürüldü. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Güncel 24.04.2024 11:35 Giriş: 24.04.2024 11:35

Güncelleme: 24.04.2024 11:37 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA