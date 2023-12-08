4 yıl sonra Körfez’de

Arap dünyasıyla ilişkileri geliştirmeye hız veren Rus lider Putin, 2019’dan bu yana ilk kez Ortadoğu’ya ziyaret düzenledi. Bir günlük “flaş” ziyaretinde Putin, BAE ve Suudi Arabistan liderleriyle bir araya geldi.

Dış Haberler

Ukrayna’daki savaşın başladığı günden bu yana ülkesinin en büyük stratejik ortağı Çin’e bile adımını atmayan Vladimir Putin, Rusya’nın varlığını artırmak istediği Ortadoğu’ya bir günlük “flaş” ziyaret gerçekleştirdi. Putin’in bölgeye ziyaretinde kullandığı uçağa füzelerle donatılmış 4 adet Su-35 savaş uçağı eşlik etti.

Ortadoğu ziyareti kapsamında ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Putin, burada Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

BRICS VURGUSU

BAE’nin Rusya'nın Arap dünyasındaki ana ticaret ortağı olduğunu kaydeden Putin petrol ve gaz sektöründe çok sayıda büyük projenin hayata geçirildiğini, ayrıca OPEC+ aracılığıyla da işbirliği yaptıklarını ifade etti. Putin, BAE'nin BRICS sisteminde çalışmaya başlamasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek gelecek yıl ekim ayında Kazan'daki zirvede BAE'yi de görmek istediğini kaydetti.

Putin, BAE’nin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gitti. Burada Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Putin, Selman’ı bir sonraki görüşme için Moskova’ya davet etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini kaydeden Putin, Rusya ve Suudi Arabistan’ın “istikrarlı ve çok iyi” ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

‘ÖZEL KONUK’

Selman ise, Ortadoğu’nun güvenliği için Rusya ile sürekli iletişimde olduklarını vurgulayarak, “Siyasi diyalog sayesinde Ortadoğu’da meydana gelen bir dizi süreç üzerinde olumlu bir etki oluşturabildik ve bu da bölgesel güvenliğin güçlendirmesini mümkün kıldı” dedi.

Suudi Arabistan-Rusya ilişkilerine değinen Selman, “Geçtiğimiz yıllarda enerji, tarım, ticaret, yatırım ve diğer alanlarda önemli sonuçlar elde ettik. Tüm dünyanın yararına önemli işler yapabileceğimiz büyük fırsatlar için önümüz açık. İlişkilerimizin küresel boyutta da olumlu etkileri oluyor” ifadelerini kullandı. Selman ayrıca, Putin’i “özel konuk” olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

OPEC+ ERTELENMİŞTİ

Putin-Selman görüşmesi, Rusya'nın başını çektiği OPEC+'nın üretimi daha da kısma taahhüdüne rağmen petrol fiyatlarının düşmesinin ardından geldi. OPEC+, geçen ay üretim seviyeleri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle toplantısını birkaç gün ertelemişti. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, OPEC+'nın Moskova'dan yakıt ihracatını azaltma taahhüdünü yerine getireceğine dair daha fazla güvence istediğini söylemişti.

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RUSYA’DA SANDIK İÇİN TARİH 17 MART

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanı seçiminin 17 Mart 2024'te yapılmasına karar verdi. 71 yaşındaki Putin, yeniden aday olma niyetini henüz açıklamasa da önümüzdeki günlerde bunu yapması bekleniyor. Putin'in bizzat düzenlediği anayasal reformlar, mevcut görev süresi gelecek yıl sona erdikten sonra potansiyel olarak 2036'ya kadar iktidarda kalmasına olanak tanıyor. Rusya'nın siyasi sistemini sıkı bir şekilde kontrol eden Putin'in mart seçimlerini kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Herhangi bir seçimde Putin'in karşısına çıkabilecek önde gelen muhalifler ya hapiste ya da yurtdışında yaşıyor, ayrıca ülkedeki bağımsız medyanın çoğu yasaklandı.