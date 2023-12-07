40'a yakın sanatçı bir araya geliyor: 'Açık Kapılar' etkinliği 13-20 Aralık tarihleri arasında

Tokatlıyan Han Sanatçıları “Açık Kapılar” etkinliği ile yapıtlarını sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Sergi 13 Aralık Çarşamba günü 17.00 ila 21.00 arasında açılacak. Sergi, pazar günü haricinde her gün 12.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

40'A YAKIN SANATÇI BİR ARAYA GELİYOR

Handa izleyicilerle ilk buluşmalarını “Açık Kapılar” sergisiyle gerçekleştirecek olan sanatçılar, atölyelerinin kapılarını da ziyaretçilere açacak.



13-20 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek “Açık Kapılar” sergisi; resim, heykel, seramik, fotoğraf, video art, performans, müzik başta olmak üzere farklı disiplinlerde yapıt üreten 40'a yakın sanatçıyı bir araya getiriyor.

Etkinlikte, Vomank müzik grubu ve birçok müzisyen sergi sırasında ziyaretçilerine sesleneceği performanslarını sergileyecek.

2005 yılında müzik dünyasında kaybı derin üzüntü yaratan Kazım Koyuncu anısına sergi boyunca gösterimi devam edecek bir belgesel yer alacak ve yol arkadaşları da hazırladıkları müzik dinletileri sergiye katkıda bulunacak.Tüm bunların haricinde sanat ve sosyal bilimler alanından yazarlar, sanatçılar konuşmalarıyla etkinlik programında yer alacak.

Koordinatörler: Aylin Pakova Çil, Joel Menemşe, Songül Canerik

Sanatçılar: Ahmet Arif Merey, Ali Ekber Kul, Aramis Kalay, Ari Hergel, Ataman Oğuz, Aylin Pakova Çil, Belgin Şahin, Beyza Gökay, Çiğdem Şimşek, Demet Yalçınkaya, Eda Yiğit, Erkan Canan, Gülhan, Gülüzar Artuç, İlyas Ceran, Joel Menemşe, Lara Narin, Masis Kürkçügil, Nihal Mavigök Sungur, Orçun Beslen, Özge Akdeniz, Raffi Etyemez, Resul Aytemür, Rupen Melkisetoğlu, Saro Usta, Sayat Arslan, Semra Çelik, Serap İskender, Sibel Tarhan Kasapoğlu, Sinan Akcan, Sonat Çavuşoğlu, Songül Canerik, Süreyya Su, Tayis Mutlu, Vasıf Pehlivanoğlu

Adres: Tokatlıyan Han, Hüseyinağa Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 76, Kat 2, Beyoğlu/İstanbul

İletişim: tokatliyanhanartist@gmail.com