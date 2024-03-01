40 yıl sonra gelen itiraf: Büyükelçilik de yapan ABD'li diplomat Küba için ajanlık yaptığını kabul etti

73 yaşındaki ABD'li eski diplomat ve ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha, Küba için yaklaşık 40 yıl boyunca ajanlık yaptığını itiraf etti.

ABD'li eski diplomat Manuel Rocha, Küba için onlarca yıl gizli ajan olarak çalıştığını itiraf etti.

Associated Press'in aktardığına göre 73 yaşındaki Rocha'nın avukatı, itiraf anlaşmasının üzerinde mutabık kalınan bir cezayı da içerdiğini belirttiler. Rocha, 12 Nisan'da suçunu kabul ettiğini resmileştirmek ve cezasını çekmek üzere tekrar mahkemeye çıkacak.

ESKİ BOLİVYA BÜYÜKELÇİSİ

Dün sona eren duruşmada Rocha ajanlık suçlamasını kabul etse de yirmi yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda çalışırken Küba'ya yardım etmek için tam olarak ne yaptığı netleşmedi. Rocha'nın kariyeri boyunca üstlendiği görevler arasında Bolivya Büyükelçiliği ve Arjantin, Meksika, Beyaz Saray ve Havana'daki ABD Çıkarları Bölümü'ndeki üst düzey görevler de yer alıyordu.

TRUMP YANLISI VE KÜBA KARŞITI

Miami'de yaşayan Rocha, diplomasi sonrası kariyerinde ABD Güney Komutanlığı komutanının özel danışmanı olarak ve son zamanlarda da sıkı bir Donald Trump destekçisi ve Küba karşıtı olarak biliniyordu. Savcılar ise Rocha'nın bağlantıları gizlemek için bu söylemleri öne sürdüğü kanaatinde.

Genellikle karşı istihbarat davalarında sanıklar casuslukla suçlansa da Rocha'nın daha hafif bir suç olan 'yabancı ajan olarak hareket etmekle' suçlanması ve bu suçun beş ila 10 yıl arasında hapis cezası gerektirmesi, savcılarla Rocha'nın anlaşmaya varmasını kolaylaştırdı.

'KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ'

Küba için casusluk yapmaktan hüküm giyen en üst düzey ABD yetkilisi olan Ana Montes hakkındaki soruşturmayı yürüten Lapp, "Bu her iki taraf için de bir kazan-kazan" dedi.

2006'DA GELEN İHBAR

Associated Press'in araştırmasına göre CIA'da uzun yıllar çalışan bir görevli, yetkililere, 2006 yılında Rocha'nın çifte ajan olarak çalıştığına dair aldığı bir ihbar iletmişti. Ancak bu ihbar daha sonra takip edilmedi.