40 yıl sonra gelen kupa

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İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao ile Real Mallorca karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca kupanın sahibini seri penaltı atışları belirledi. Rakibine 5-3 üstünlük kuran Athletic Bilbao, Kral Kupası'nı 40 yıl sonra yeniden müzesine götürdü.

Athletic Bilbao, 1903 yılında ilk kazanan takım unvanını elde ettiği Kral Kupası'nı en çok müzesine götüren ikinci kulüp olsa da en son 1983-1984 sezonunda kupayı kaldırmıştı. Tarihinde sadece bir kez (2002-2003 sezonunda) Kral Kupası'nı kazanan Real Mallorca ise 4. finalini oynadı.

Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Athletic Bilbao, kulüp tarihinde 24. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü. Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona'yı Athletic Bilbao (24) ve Real Madrid (20) izliyor.