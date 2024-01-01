400 milyon liralık büyük ikramiye için 'Kolombiya' iddiası: CHP'den 'ikramiye şaibeli' tepkisi geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin Kolombiya’da online bilete çıktığını belirtti. "Devlete borcunu ödemeyen Demirören’in ikramiyesi de şaibelidir" diyen Karabat, "AKP’ye boşuna umut taciri demiyoruz. İnsanların yılbaşı umutlarını çaldı" tepkisini gösterdi.

Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon lira; Milli Piyango Online üzerinden satılan tam bilete isabet etti.

400 milyon lira ikramiye kazanan numara "3550054" şeklinde oldu.

"İKRAMİYE KOLOMBİYA'YA ÇIKTI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Devlete borcunu ödemeyen Demirören’in ikramiyesi de şaibelidir" dedi.

"400 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi Kolombiya’ya çıktı" bilgisini paylaşan Karabat, "Milli Piyango ikramiyesinden önce, burada neden soru işaretleri var onu konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"TAM BİR SKANDAL"

CHP'li Karabat, şunları anlattı:

"Doğan Medya Grubu’nun şirketlerini Ziraat Bankası kredisi ile alan Demirören, Hürriyet başta olmak üzere saygın yayın organlarını yandaşlaştırdı. Demirören, hükümet borazanı bir medya grubu yarattı. Bu satın almayı da devletin verdiği kredi ile yaptı ve 1 milyar dolara yakın borcunu asla ödemedi. Borcunun bir kısmına karşılık arsalar verdi ancak verilen arsaların bedelinden yüksek gösterilip kamunun zarara uğratıldığı da iddia ediliyor.

Neresinden bakarsanız bakın tam bir skandal. Şimdi böyle yanlış işler yapan bir şahsa AKP kalktı Milli Piyango’yu da verdi. Demirören bir de kendisine İtalyan ortak aldı. Bu İtalyan ortak Sisal dünyada çok ünlü bir şirket. Ama kara para ve sanal kumar konusunda çok ünlü! Sisal’in internet sitesine Türkiye’den erişim yasağı var. Böyle bir şirkete Milli Piyango’yu teslim ettiler. Daha sonra Sisal, İrlandalı Flutter Entertainment şirketine satıldı. Bununla ilgili bir açıklama dahi yapılmadı. Yani Milli Piyango’nun ortağı Avrupa’daki bahis, kumar şirketleri arasında dönüp dolaşıyor. Nas deyip ülkeyi tarihinin en büyük krizine sokanlar, Avrupalı kumar ve bahis baronlarıyla iş tutuyorlar. Türkiye’de kumar yasak. Ancak Milli Piyango’nun internet sitesinde bildiğiniz kumar, slot oyunları var ve bunlar çekiliş adıyla sunuluyor. Bu da Demirörenlere verilmiş bir imtiyazdır."

"KOLOMBİYA GİBİ BİR ÜLKENİN ADININ GEÇMESİ İLGİNÇ"

"Şimdi diyorlar ki büyük ikramiye Kolombiya’da online bilet alan talihliye çıktı" diyen Karabat, "Sosyal medyada insanlar da elbet bunu sorguluyor. Biz de sorguluyoruz. Hele Kolombiya gibi kapalı ve karanlık ilişkilerin yürüdüğü bir ülkenin adının geçmesi çok ilginç" ifadelerini kullandı.

"Kolombiya ne ile anılıyor?" diye soran Karabat, şunları söyledi:

"AKP’nin derin ilişkileri ile... Uyuşturucu trafiğinde Kolombiya önemli bir durak. Uyuşturucu yakalanan bazı gemiler ya Kolombiya’dan çıkıyor, ya da oraya uğruyor. Hatırlayın, pandemi döneminde maske ve dezenfektan satıldı denilen Kolombiya ile hayali ticaret yapıldığı ortaya çıkmıştı. Aslında bir ticaret vardı ama bunun içinde maske ve dezenfektan yoktu. AKP’li Binali Yıldırım ve ailesinin de orada adı geçmişti. İnsanların bir yılbaşı keyfi vardı, AKP onu da yok etti. AKP’ye boşuna umut taciri demiyoruz. İnsanların yılbaşı umutlarını çaldı. Talih kuşu oldu tüpçünün kuşu."