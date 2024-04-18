41 ilde uyuşturucu operasyonu: 268 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde İmalatçılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Yerlikaya, 856 Kg uyuşturucu madde ve 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 268 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya operasyonların, Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük'te yapıldığını kaydetti.

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-12” Operasyonlarında;

8️⃣5️⃣6️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

7️⃣9️⃣5️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗

2️⃣6️⃣8️⃣ Zehir taciri ve sokak… pic.twitter.com/3ZFSK95yik