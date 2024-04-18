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41 ilde uyuşturucu operasyonu: 268 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-12' operasyonlarında 268 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya operasyonlarda 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Güncel
  • 18.04.2024 08:26
  • Giriş: 18.04.2024 08:26
  • Güncelleme: 18.04.2024 08:33
Kaynak: AA
41 ilde uyuşturucu operasyonu: 268 gözaltı
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde İmalatçılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Yerlikaya, 856 Kg uyuşturucu madde ve 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 268 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya operasyonların, Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük'te yapıldığını kaydetti.

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