42 gazeteci şubat ayını da tutsak olarak geride bıraktı

Haber Merkezi

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Şubat ayında gazetecilere dönük hak ihlallerine dair hazırladığı raporu yayımladı. Raporda, gazetecilere yönelik hak ihlallerinin arttığına işaret edildi. Raporda, “9 Şubat’ta Kibriye Evren ve Selamet Turan’ın gözaltına alınması, 13 Şubat’ta İzmir’de 5 gazetecinin gözaltına alınmaları, 27 Şubat’ta Van’da 3 gazetecinin gözaltına alınması en çok dikkat çeken hususlardı. İzmir’deki gazetecilerin 4 günlük gözaltı sürecinin ardından ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları aslında ‘Sizi bırakıyoruz ama eve hapsedip habercilik yapmanızı engelliyoruz’ anlamına geliyor. İşte gazetecilerin haber yapması istenmiyor dediğimiz olay tam da budur. Bu gözaltıların haricinde PİRHA muhabiri Diren Keser’in Mersin’de gözaltına alınarak, tutuklanması da iktidarın gazetecilerden korktuğunu perçinleyen bir gelişme oldu" denildi.

'GAZETECİLER DÜŞMAN OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Türkiye’de gazetecilerin "düşman" olarak görüldüğü vurgulanan raporda, devamla şunlar belirtildi: "İktidar genel anlamda gazetecileri sevmeyen, yapılan haberleri engelleme çabası içerisinde olan bir pozisyonda. Bununla da yetinmeyip kendi iktidarıyla ilgili ve yandaşlarıyla ilgili haberleri adeta kriminalize ederek, ortadan kaldırmaya odaklanmış durumda. Bu şekilde yapılan engellemelerle gerçeklerin perdelenebileceğini zannediyorlar. Elbette, yaşanan baskılar ve engellemeler belli düzeyde sağlıklı bir habercilik yapılmasını engelliyor olabilir ancak bu, gerçek manada habercilik yapan ve onuruyla hakikatin peşinden koşan gazetecileri durduramaz. ‘Özgür basın, özgür toplum’ anlamına gelmektedir. Gazetecilerin özgür olmadığı bir toplumun özgürlüğünden bahsedemeyiz. Bunun için tüm kesimleri gazetecilerle dayanışma içerisinde olmaya, kendi haber alma hakkını savunmaya davet ediyoruz.”

Raporda, Şubat ayı içerisinde 4 gazetecinin saldırıya uğradığı, 11 gazetecinin evine baskın yapıldığı, 13 gazetecinin gözaltına alındığı ifade edildi. 3 gazetecinin tutuklandığı, 9 gazetecinin kötü muameleye maruz kaldığı, 5 gazetecinin haber takibinin engellendiği aktarıldı.

SORUŞTURMALAR, GÖZALTILAR VE YASAKLAR

8 gazeteci hakkında soruşturma açılırken, hakkında dava açılan 4 gazeteciye 20 yıl 6 ay 18 gün hapis cezası istendi. 53 gazeteci dosyasının sürdüğü, tutuklu gazeteci sayısının ise 4 Mart itibarıyla 42 olduğu raporda yer aldı. RTÜK tarafından 11 yayın yasağının verildiği belirtilen raporda, 1 internet sitesinin kapatıldığı, 30 habere erişim engeli getirildiği, 51 medya içeriğine erişim engeli getirildiği belirtildi.