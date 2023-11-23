420 bin emekçi grevde

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Kanada’nın Quebec eyaletinde 420 binden fazla kamu emekçisi, 4 büyük sendikanın oluşturduğu Ortak Cephe’nin çağrısıyla 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Kamu emekçileri sekiz aydır sözleşmesiz çalışmaya, enflasyon karşısında alım gücündeki düşüşe ve ‘cezalandırıcı’ çalışma koşullarına karşı greve gitti.

Grev sebebiyle okullar kapanırken sağlık hizmetlerinde de aksamalar yaşandı. Ortak Cephe'den ayrı olarak müzakere yapan diğer üç kamu sektörü sendikasından Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) de 80 bin sağlık çalışanının perşembe ve cuma günleri greve gideceğini duyurdu. Fédération autonome de l'enseignement (FAE), perşembe gününden itibaren 65 bin öğretmen üyesi için ‘süresiz’ grev başlatacağını duyurdu. Bu bugün (perşembe) toplamda 625 bin kamu emekçisinin grevde olacağı anlamına geliyor ve Quebec tarihinin en büyük grevlerinden biri olacak.