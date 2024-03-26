43. İstanbul Film Festivali'nin tanıtım yüzleri Nur Sürer ve Ece Bağcı

43. İstanbul Film Festivali'nin tanıtım yüzleri Nur Sürer ve Ece Bağcı oldu.

43. İstanbul Film Festivali'nin tanıtım yüzleri usta oyuncu Nur Sürer ve Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç oyuncu Ece Bağcı oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre 17 – 28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalin tanıtım filminde Nur Sürer ve Ece Bağcı festivali takip eden anneanne ve torunu canlandırdılar.

Depo Film’den Elif Kalkan’ın yönettiği filmi Nejat İşler seslendirdi.

Ece Bağcı, 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla Chicago Uluslararası Film Festivali'nde 'en iyi yardımcı kadın oyuncu' ödülüne layık görülmüştü

43. İstanbul Film Festivali'nde ödüllü bazı filmler prömiyer yapacak.