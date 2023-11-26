43 kadın hasta tutuklu yaşam savaşı veriyor

HABER MERKEZİ

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu İstanbul Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde gerçekleştirdiği eylemde hasta tutuklu kadınların yaşam mücadelesine dikkat çekti.

Eylemde konuşan İHD Hapishaneler Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin, Bakırköy Cezaevi’nde tutulan ağır hasta tutsak Fatma Tokmak’ın astım, romatizma, kalp ve hipertansiyonu olduğunu belirtti. Şahin, “Adli Tıp Kurumu (ATK) bu hastalıkları tespit etmesine rağmen, tedavi maksadı ile serbest bırakılması yönünde rapor düzenlemesi gerekirken ‘cezaevinde kalabilir’ raporu veriyor. Bu durum Fatma Tokmak’ın yaşamına ağır tehdit oluşturuyor” dedi.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki hasta tutsak Özge durumuna ilişkin konuşan Şahin, "Beynindeki tümörlerin nüksetmesi nedeniyle tekrar ameliyat olması gerekiyor. Fakat doktorları hapishane koşullarında yeterli bakım yapılamayacağından ameliyatın ölüm riski taşıdığını söylüyor. Tedavisini yapan tam teşekküllü devlet hastanesi Özge’ye, ‘cezaevinde kalamaz’ raporu vermesine rağmen en son Ekim ayında gönderildiği ATK, tersi yönde rapor düzenledi. Özge’nin tedavi amacıyla infazının ertelenmesi talebi reddedildi” dedi.