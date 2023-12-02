437 dolandırıcılık olayının faili şebeke çökertildi: 2 tutuklama

Dersim'de yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında sazan sarmalı yöntemi ile ülke genelinde 437 dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şebeke çökertildi. Şebeke üyelerinin yurttaşları milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türkiye genelinde 437 dolandırıcılık olayının faili şebeke çökertildi.

Dersim'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 437 nitelikli dolandırıcılık olayının faili olduğu tespit edilen şebeke çökertildi.

Dersim'de bir yurttaşı 1 milyon 475 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik Mersin ve Batman illerinde operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyonlarda “Sazan sarmalı” yöntemiyle yurttaşları dolandırdıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda altın ve para ele geçirilirken şebekenin Türkiye’de gerçekleşen 437 faili meçhul dolandırıcılık olayının da faili olduğu da tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere Tunceli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada sorguları tamamlanan 6 kişiden 2’si sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanırken 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şebekenin Türkiye genelinde yurttaşları milyonlarca lira dolandırdığı öğrenildi.