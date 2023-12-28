445 aktif polis FETÖ'den açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aktif görevde olan 445 emniyet personelinin FETÖ suçlaması ile açığa alındığını açıkladı.

Emniyet teşkilatında aktif görev yapan 445 personel FETÖ suçlaması ile açığa alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."