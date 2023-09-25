45 gün sürecek: Anadolu otoyolu trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde yapılacak çalışma için Kaynaşlı gişelerinden itibaren yol trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri otoyola dubalar koyarken, bölge trafik ekipleri ise trafiği Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna verdi. Otoyoldaki çalışmalar 45 gün sürecek.
İstanbul – Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde Kaynaşlı- Abant Kavşakları Bolu Dağı Tünelinin de içinde bulunduğu 23 kilometrelik kesimde tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 adet derz değişimi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Otoyolda trafik 45 gün süre ile D-100’den verilecek.
Sabah saatlerinde Karayolları ekipleri Anadolu otoyolu Kaynaşlı Gişelerinde otoyolda dubalama çalışması yaptı.
Bölge trafik ekipleri ise otoyoldaki trafiği D-100’e vererek Bolu Dağı Tüneli istikametine araç trafiğine tamamen kapattı. Anadolu otoyolundaki çalışmalar 45 gün sürecek.