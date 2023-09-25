45 gün sürecek: Anadolu otoyolu trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde yapılacak çalışma için Kaynaşlı gişelerinden itibaren yol trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri otoyola dubalar koyarken, bölge trafik ekipleri ise trafiği Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna verdi. Otoyoldaki çalışmalar 45 gün sürecek.

Güncel 25.09.2023 12:04 Giriş: 25.09.2023 12:04

Güncelleme: 25.09.2023 12:07 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA