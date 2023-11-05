45. İstanbul Maratonu'nun kazananları belli oldu

Bu yıl 45'incisi düzenlenen İstanbul Maratonu'nu, erkeklerde 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle Kenyalı Panuel Mkungo, kadınlarda ise bir diğer Kenyalı Beatrice Cheptoo ise 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve bu yıl 45'incisi düzenlenen İstanbul Maratonu'nda kazanan atletler belli oldu.

45. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo, erkeklerde ise bir diğer Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı.

Mkungo, 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle erkeklerde ilk sırayı elde etti

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda Boğaziçi Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Panuel Mkungo, 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Maratonda aynı ülkeden Benard Cheruiyot Sang 2 saat 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle ikinci, James Kiplagat ise 2 saat 12 dakika 44 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Bir diğer Kenyalı Beatrice Cheptoo ise 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesiyle kadınlarda birinciliği elde etti.

Maratonda aynı ülkeden Veronicah Njeri Maina, 2 saat 27 dakika 24 saniyelik süresiyle ikinci, Valentina Mateiko ise 2 saat 32 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.