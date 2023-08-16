48. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla, Süper Kupa için karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

Futbolda 48. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Manchester City ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Manchester City, tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. Beş kezle en fazla Süper Kupa maçı kaybeden takım olan Sevilla ise ikinci zaferini elde etmeye çalışacak.

Karşılaşma, TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

SÜPER KUPA'YI EN FAZLA KAZANANLAR

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları oldu.

Real Madrid, Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Kupanın son sahibi Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United ve geçen yıl Eintracht Frankfurt önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Madrid ekibi, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.