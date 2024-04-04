49 ilde uyuşturcu operasyonu

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde düzenlenen ‘Narkoçelik-10’ operasyonları kapsamında 250 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonun, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlendiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında 1 ton 19 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan Muğla’da gerçekleştirilen operasyonda 730 gram kokain, 325 gram metanfetamin başta olmak üzere pek çok uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.