5,5 milyar dolarlık kayıt dışı kaynak

Cari denge 20 ay sonra ilk kez 674 milyon dolar fazla verdi. Kayıt dışı girişte ise rekor artış kaydedildi.

BirGün/Ankara

Merkez Bankası, haziran ayında 674 milyon dolar cari fazla verildiğini açıkladı. Böylece 20 ay sonra ilk defa cari fazla kaydedildi.

Cari dengedeki bu fazla turizm gelirlerindeki artış ve dış ticaret açığındaki çekilme nedeniyle bekleniyordu. Haziran seyahat gelirleri kaleminden 4,2 milyar dolarlık giriş kaydedildi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 azalarak 20,9 milyar dolar, ithalat küresel enerji fiyatlarındaki yıllık gerilemenin de etkisiyle yüzde 17,5 daralarak 26,1 milyar dolar oldu. Böylece, bu dönemde dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 37,3 düşerek 5,2 milyar dolar düzeyine geriledi. Tüm bu gelişmeler haziran ayındaki cari fazlada etkili oldu.

İLK YARIDA 36,8 MİLYAR DOLARLIK AÇIK

Haziranda cari fazla verilse de ocak-haziran dönemindeki cari açık bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artarak 36,8 milyara çıktı.

TCMB’nin yayımladığı ödemeler dengesi verilerinde, rezervlerinde haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 135 milyon dolar olarak kaydedildi.

Haziran ayında resmi rezervler, mayıs ayındaki 16,6 milyar dolarlık azalışın ardından 11,2 milyar dolar artış kaydetti. Net hata noksan kaleminde ise 3 ayın ardından yeniden fazla görüldü. Bu kalemde haziranda 5,5 milyar dolar giriş izlendi. Rezervlerdeki artış ile karşılaştırıldığında bu artışın bir kısmının net hata noksan kaleminden sağlandığı dikkat çekti. Bir denkleştirme hesabı olan net hata noksan kalemi, ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden kaynaklanıyor. Kalemin oluşmasının nedenleri arasında kayıt dışılık ve turizm gelirlerinin belirlenmesinde uygulanan anketlerin gerçeği tam olarak yansıtamaması gibi nedenler sayılıyor. Haziran ayında portföy yatırımlarında 1,8 milyar dolar net sermaye girişi kaydedildi. Böylece, haziran ayındaki girişe rağmen yılın ilk yarısında portföy yatırımlarından toplam 1,2 milyar dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşti.