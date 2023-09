5 ay sürdü: Hollywood'da senaristlerin grevi sona erdi

ABD'de Amerikan Senaristler Birliğinin (WGA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattığı grev, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona erdi.

WGA'nın yayımladığı yazılı açıklamada, sendika liderlerinin grev bitirme kararını oy birliğiyle aldığı kaydedildi.

Açıklamada, mayısta WGA'nın iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattığı ve Hollywood'daki 11 bin 500 senaristin yanı sıra yaklaşık 65 bin oyuncunun da desteklediği grevin, AMPTP ile varılan ön anlaşmanın ardından sona erdiği ve senaristlerin işlerinin başına döndüğü bildirildi.

Sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği aktarıldı.

Ön anlaşma, diğer sendika üyelerinin de onayı için 2-9 Ekim arasında oylamaya sunulacak.

The WGA reached a tentative agreement with the AMPTP. Today, our Negotiating Committee, WGAW Board, and WGAE Council all voted unanimously to recommend the agreement. The strike ends at 12:01 am. Check out our deal at https://t.co/c0ULMXhPL7. #WGAStrong pic.twitter.com/7z8kw9xI1p