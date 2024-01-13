5 gollü maçta kazanan Başakşehir

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Corendon Alanyaspor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alanyaspor 2. dakikada Cordova'nın ayağından buluduğu golle 1-0 öne geçti.

Maçın başında geriye düşen Başakşehir 35. dakikada Deniz Türüç ile eşitliği sağadı. Başakşehir, 45+1. dakikada ise Piatek ile 2-1 öne geçti ve ilk yarı 2-1 sona erdi.,

Başakşehir 58. dakikada Figueiredo ile skoru 3-1'e getirdi. Alanyaspor'da Richard 61. dakikada farkı bire düşürdü. 3-2 Maçta başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligdeki yenilmezlik serisini altı maça çıkartaarak 7. galibiyetini elde eden RAMS Başakşehir, 26 puana yükseldi. Ligde 6 maç sonra yenileden Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.