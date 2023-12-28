5 gün arayla ikinci derbi: Süper Kupa sahibini buluyor

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'daki Süper Kupa mücadelesi yarın saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçında yarın Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak maç, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

LİGDEKİ DERBİDE GOL SESİ ÇIKMAMIŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, yarın bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek.

Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.

GALATASARAY SON 10 DERBİDE ÜSTÜN

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu.

İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu mücadelelerin 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.

SARI-KIRMIZILILARDA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira, yarınki karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.