5 gündür aranıyordu: Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Hasan Usman isimli kişinin terliği 10, cansız bedeni parçalanmış halde 30, eşofmanı ise 40 metre uzakta bulundu.

Ordu’da 5 gündür kayıp olan 63 yaşındaki Hasan Usman'ın, cansız bedeni parçalanmış halde bulundu.

Olay, Altınordu İlçesi Oğmaca Mahallesi Haramlı Sokak’ta meydana geldi. Hasan Usman'ın İstanbul’da yaşayan oğlu, babasından haber alamayınca yakınlarını aradı.

Yakınları, bu sabah yaptıkları aramada Usman'ın evine yakın bir yerde parçalanmış cesedini buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, Usman’ın terlikleri evine 10 metre, cesedi 30 metre, eşofmanı ise 40 metre uzakta bulundu. Usman’ın cansız bedeninin belden altının, vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği iddia edildi.

Cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.