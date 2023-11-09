5 ilde kamu kurumlarına 'yolsuzluk' operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Malatya, Ankara, İstanbul, Artvin ve Kars'ta, kamu kurum ve kuruluşlarında usulsüz şekilde arsa satışı yaparak 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' suçlarını işleyerek kamuyu 10 milyon 450 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 7 kişi tutuklandı.

Güncel 09.11.2023 17:19 Giriş: 09.11.2023 17:19

Güncelleme: 09.11.2023 17:25 Kaynak: DHA

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Malatya merkezli 5 ilde kamu, kurum ve kuruluşlarında 'yolsuzluk' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, Ankara, İstanbul, Artvin ve Kars'ta usulsüz şekilde arsa satışı yapanlara operasyon başlattı. 'Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' suçlarını işleyerek kamuyu 10 milyon 450 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 7 şüpheliyi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. SATIŞ İŞLEMLERİNE AİT BELGELER ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda usulsüz şekilde hazırlanan ihale ve satış işlemlerine ait belgeler ile belediye encümen kararları, bu işlemleri gerçekleştiren kişilere ait kamera görüntüleri ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.