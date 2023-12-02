5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Niğde’de bir inşaatta merdiven boşluğuna düşen 29 yaşındaki kalıp ustası hayatını kaybetti.

Niğde'de çalıştığı inşaatta merdiven boşluğuna düşen kalıp ustası İsmail Ethem Büyüksaraç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi 140. Sokak'ta bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustalığı yapan İsmail Ethem Büyüksaraç (29) inşaatın 5’inci katından merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Büyüksaraç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Büyüksaraç, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak haatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.