5 işçi ilaçlamadan zehirlendi, acil servis izolasyona alındı

Avcılar'da, tahtakurusuna karşı ilaçlama yapılan evdeki 5 inşaat işçisi, zehirlenme belirtileri ile hastaneye kaldırıldı. Vakalar üzerine dün akşam kısmi izolasyon önlemleri alınan Murat Kölük Devlet Hastanesi acil servisi, gece yarısından sonra normale döndü.

Avcılar’da 5 inşaat işçisi, tahtakurusuna karşı önlem almak için yaşadıkları evde ilaçlama yaptırdı. İddiaya göre; ilaçlamanın ardından kısa süre sonra yeterince havalandırılmayan eve giren işçilerde zehirlenme belirtileri görüldü. 112 Acil Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilerek olay yerine ambulanslar istendi.

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne dün saat saat 19.30 sıralarında getirilen işçilerin yüzlerinde kızarıklık ve vücutlarında yanma görüldü. Tedavileri yapılan 5 işçi, Çam Sakura Şehir Hastanesi Toksikoloji Bölümü’ne son kontrolleri yapılmak üzere sevk edildi. Tedbir amaçlı özel koruyucu kıyafetler giyen görevliler ambulanslarla zehirlenen işçilerin naklini gerçekleştirdi.

Zehirlenme vakaları yüzünden dün akşam kısmı izolasyon önlemleri alınan acil servisi, işçilerin sevk işlemlerinin tamamlanmasından ardından normale döndü. Yetkililer, zehirlenme nedeninin tarım ilacı ile ilgisinin bulunmadığını tahtakurusu zararlısına karşı yapılan ilaçlamadan sonra gerekli önlem alınmamasından kaynaklandığını belirtti.