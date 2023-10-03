5 kıtadan kadınlar Ankara'da buluşuyor

Dünya Kadın Yürüyüşü Derneği’nin 13. Uluslararası Toplantısı 6 Ekim’de başlıyor. 6-12 Ekim tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan toplantılar, 62 ülkeden 150’nin üstünde feministe ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından gelen kadınlar, toplantılarda ortak mücadele yollarını tartışacak. Bir bölümü halka açık olan etkinliklerde bölgesel ve küresel sorunlar ele alınacak.

BirGün/ANKARA

62 ülkeden 150'nin üzerinde feminstin katılacağı Dünya Kadın Yürüyüşü Derneği’nin 13. Uluslararası Toplantısı 6-12 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dünya Kadın Yürüyüşü’nün Uluslararası Koordinatörü Yıldız Temürtürkan, Dünya Kadın Yürüyüşü’nün 5 bölgede örgütlü olduğunu belirterek, “Dünya Kadın Yürüyüşü bir feminist eylem hareketi ve kadınların dünyayı değiştireceğine inanıyoruz” dedi.

Dünya Kadın Yürüyüşü 25 yılı geride bıraktı

Yaklaşık 25 yıldır her türlü eşitsizlik ve sömürüye karşı feminist ve antikapitalist bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Temürtürkan “Temel olarak dipten gelen feminizm olarak adlandırılan yeni bir feminist akımın temsilcisiyiz. Bu akım birçok ülkede, özellikle Latin Amerika’da politik mücadelelerle birlikte yol alıyor” ifadelerini kullandı.

ORTAK MÜCADELE

Çok sayıda ülkeden gelen kadınlarla birlikte yol haritası belirleyeceklerini kaydeden Temürtürkan, yoksulluğun ve kadına yönelik şiddetin ayrı mücadelelerle değil tek bir mücadele potasında yer alması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda bu sorunların kökeninde yatan nedenlerin ortadan kaldırılması için mücadele edildiğini belirten Temürtürkan etkinliklere tüm kadınları davet etti.

Halka açık etkinliklerden ilki 29 Ekim Kadınları Derneği’yle birlikte 6 Ekim tarihinde “Bahriye Üçok’tan Günümüze: Dünyada Kadınların Laiklik Mücadelesi” başlıklı panel olacak. Belediye- İş’in salonun gerçekleşecek olan panele Türkiye’den Şenal Sarıhan, Pakistan’dan Bushra Khaliq, Cezayir’den Şerifa Kheddar, Mali’den ise Nana Aicha Cisse konuşmacı olacak.

7 Ekim tarihinde Kocatepe Kültür Merkezi’nde tüm gün süren farklı konu başlıklarına ilişkin tartışma, panel dizisi gerçekleştirecek. Bu panellere 5 kıtadan farklı ülkelerden kadınlar konuşmacı olarak yer alacak.

8 Ekim tarihinde ise saat 15.30’ta Tandoğan Meydanı’ndan AnıtPark’a “Yaşamak için direniyor, değiştirmek için yürüyoruz!” başlığıyla uluslararası bir yürüyüş gerçekleştirilecek.