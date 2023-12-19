5 TL’deki Atatürk portresi tepki çekti

Cumhuriyet'in 100’üncü yıl dönümü için basılarak tedavüle giren 5 lira değerindeki madeni hatıra paraların üzerindeki Atatürk görseli benzemediği gerekçesiyle tepki çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ’ 31 Ekim 2023 günü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün bastığı 5 liralık 100 milyon adet madeni para dolaşıma girdi.

Paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli ‘Selçuklu yıldızı’ motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Arka yüz deseninde Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı. Ancak Atatürk’ün madeni para üzerindeki rölyefi tartışmaya neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görselinin Atatürk’e benzemediğini belirterek duruma tepki gösterdi.