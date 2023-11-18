5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirmişti: Özel diş kliniği mühürlendi, sahibi AKP'li çıktı

Bursa’da diş ağrısı nedeniyle götürüldüğü MESAM adlı özel diş kliniğinde, genel anestezi yapılarak 1 dişinin çekilmesi, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu işleminin uygulanmasından sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez’in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü diş kliniğini mühürleyip 1 ay süreyle kapattı. Aile, çocuklarının ihmal sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Öte yandan kliniğin sahibi Hüseyin Serkan Ölmeztürk'ün son seçimlerde AKP'den aday adaylığı için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Bursa’da geçen günlerde diş ağrısı şikayetiyle Özel MESAM Diş Klinikleri zincirinin Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan şubesine götürülen ve burada genel anestezi ile 1 dişi çekilip 1’i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu yapılan 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Deniz'in ailesi, çocuklarının operasyon öncesinde yapılmayan bir test sonucu genel anesteziye alındığını iddia ederek klinikte yaşanan ihmaller zincirini dile getirdi.

Bursa’da yayın yapan yildirimgazetesi.com’da yer alan habere göre, operasyonun ardından eve dönen Deniz'in durumu aniden kötüleşti. Yoğun kanama, ateş yükselmesi ve titreme gibi belirtilerle karşılaşan aile, çocuklarını Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Ancak, hastanede yapılan tedaviye rağmen Deniz Sönmez, oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü, Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü, klinikte yapılan incelemeler sonucunda, operasyon öncesi Deniz'e sedasyon uygulanarak uyutulduğunu tespit etti.

“UZMAN VE HEMŞİRE NARKOZDAN AYILMA SÜRECİNİ BEKLEMEDİ”

Ailenin iddiasına göre, diş kliniğindeki operasyon sırasında çocuğun boğazına takılan hortum geniz etini deldi ve bu durum kanamaya yol açtı. Aile, ayrıca anestezi uzmanı ve hemşirenin narkozdan ayılma sürecini beklemeden klinikten ayrıldığını iddia etti.

Soruşturma kapsamında Deniz'in anne ve babası, polis merkezine giderek ifade verdi ve klinik çalışanlarından şikayetçi oldu.

Diş kliniği ise Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16 Kasım günü 1 ay süreyle mühürlendi. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi doğrultusunda alındığı ve soruşturmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla olduğu belirtildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ise devam ediyor.

Hüseyin Serkan Ölmeztürk (solda)

SAHİBİ AKP’DEN ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI

MESAM kliniğinin kurucusu ve sahibi Hüseyin Serkan Ölmeztürk, son seçimlerde milletvekilliği için AKP aday adaylığı başvurusu yapmıştı.

Siyasette doğru tarafın “Erdoğan’ın yanında bulunmak olduğunu” söyleyen Serkan Ölmeztürk, “Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çizdiği büyük projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyacağım. Olması gereken yer Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak. 'Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak; vatanın, milletin yanında olmak' diye düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder” ifadelerini kullanmıştı.