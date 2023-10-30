5 yıl önce 63 milyon TL'ye ihale edilen yurdun maliyeti 719 milyon TL'ye çıktı

Artvin'de 2018 yılında yapım projesi KYK tarafından 63 milyon TL’ye ihale edilen öğrenci yurdunun maliyeti 5 yılda 719 milyon TL’ye yükseldi.

Kamu ihalelerindeki öngörüsüzlük, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artışlar en fazla inşaat ihalelerini vurdu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Artvin'e yapılacak 1450 kişilik öğrenci yurdu da bunun bir örneği oldu. Yurdun hikayesi 2018 yılında başladı.

Yapım projesi 327 bin TL'ye ihale edilen yurt için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 26 Eylül 2018'de 63 milyon 411 bin TL'lik sözleşme yapıldı. Yurdun 650 günde biteceği açıklandı. Ancak bitmedi.

İKİ İHALE İPTAL OLDU

Yeniden yurdun yapımı için bu kez Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 17 Eylül 2020'de 70 milyon 240 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

Yurdun yine 650 gün içerisinde biteceği açıklandı. Yine bitmedi. Yurdun tamamlanması için 17 Nisan 2023'te ve 6 Temmuz 2023'te iki ayrı ihale düzenlendi.

11 KATINA MAL EDİLECEK

İhaleler teklif veren çıkmaması ve tüm tekliflerin değerlendirme dışı kalması nedeniyle iptal edildi. Son ikmal ihalesi ise 23 Ağustos 2023'te yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ikmal ihalesinin maliyeti 585 milyon 850 bin TL olarak açıklandı.

14 Eylül 2023'te sözleşme yapıldı. Yurdun 395 günde bitirileceği bildirildi. Yurdun maliyeti 5 yılda 719 milyon 501 bin TL'ye çıktı. Yurt bu şekilde tamamlanırsa ilk planlanan maliyetinin 11 katına mal edilecek.