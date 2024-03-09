5 yıl önce "Sana börek yaparım ama oy vermem" demişti: Bu seçimde İmamoğlu'na oy verecek

5 yıl önce yapılan yerel seçimlerde pazarda karşılaştığı Ekrem İmamoğlu'na "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” sözüyle hatırlanan Mahruze Keleş, bu seçimde İmamoğlu'na oy vereceğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde girdikleri diyalog akıllarda kalan Mahruze Keleş’i, Sultanbeyli’deki evinde ziyaret etti.

Keleş, 16 Ocak 2019’da pazarda karşılaştığı İmamoğlu’na, “Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” demişti. “Senden oyunu değil, duanı istiyorum. Seçimi kazanacağım ve evinize geleceğim, böreklerinizi, ketelerinizi yiyeceğim, enerji alıp, 5 yıl deli gibi çalışacağım” diyen İmamoğlu, 6 Ağustos 2019’da da Keleş’i evinde ziyaret etmişti.

Geçen 5 yılın sonunda fikri değişen Keleş, 31 Mart'taki yerel seçimlerde oyunu İmamoğlu’na vereceğini, kendine has üslubuyla açıkladı. İmamoğlu’nun Keleş’e "Oy verse de vermese de insan sevilmez mi? Ben herkesi seviyorum. Oy verse de olur, vermese de olur. Ama bugün ‘Oyumu vereceğim’ diyorsa, Allah razı olsun. Ben de ona layık olurum yani” diye yanıt verdi.

Keleş'in evine konuk olan İmamoğlu, kendisini, “Senin için sabaha kadar yatmadım. Vallahi senin sevdiklerini hep yaptım” sözleriyle karşılayan Keleş’e sofrayı göstererek, “Ne güzel şeyler yapmışsın” şeklinde yanıtladı.

"MAHRUZE ABLA’NIN OYUNU ALMAYA GELDİK”

Mahruze Keleş’in annesi, telefonla kızını aradı. Mahruze Keleş, annesine İmamoğlu'nun ziyarete geldiğini söyledikten sonra telefonu alan İBB Başkanı, "Ellerinden öperim. Tanıştık annemle. Sağ ol anneciğim, sağ ol. Allah'ın izniyle Mahruze Abla’nın oyunu almaya geldik. Alıp gideceğiz. Yok yok, yine biz dua isteriz, başka bir şey istemeyiz" dedi.

KELEŞ, İMAMOĞLU'NA OY VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Gazetecilerin sorusu üzerine Keleş, “E dedim ya, dedim ya. ‘Seninleyim’ dedim” diyerek İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyen Keleş, İmamoğlu'nu oğlu gibi sevdiğini söyledi.

İmamoğlu ise "Yani oy verse de vermese de insan sevilmez mi? Ben herkesi seviyorum. Oy verse de olur, vermese de olur. Ama bugün ‘Oyumu vereceğim’ diyorsa, Allah razı olsun. Ben de ona layık olurum yani” dedi.