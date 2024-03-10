5 yıl sonra bir araya geldiler: Oy vereceği adayı açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl sonra tekrar Mahruze Keleş’i ziyaret etti. Geçen 5 yılın sonunda fikri değişen Keleş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyunu İmamoğlu’na vereceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimleri öncesi pazarda karşılaştığı “Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” diyen Mahruze Keleş’i ziyaret etti.

Mahruze-Hasan Keleş çifti, İmamoğlu’nu, ana menüsünde ketenin bulunduğu bir sofrada ağırladı. İmamoğlu, kendisini, “Senin için sabaha kadar yatmadım. Vallahi senin sevdiklerini hep yaptım” sözleriyle karşılayan Keleş’e sofrayı göstererek, “Ne güzel şeyler yapmışsın” şeklinde yanıtladı.

Sohbetin bundan sonrası özetle şöyle gerçekleşti:



Keleş: Yine kavuştuk Allah’a şükür.



İmamoğlu: Allah ayırmasın.



Keleş: Amin.



İmamoğlu. Maşallah iyi gördüm sizi.



Keleş: Ben iyiyim de adam hasta.



İmamoğlu: Niye?



Hasan Keleş: Yaşlılık. O kadar rahatsızlık olacak.

İMAMOĞLU: OYUNU ALMAYA GELDİK

Sohbetin bu noktasında Mahruze Keleş’in annesi telefonla kızını aradı.



Keleş: Ana, sonra konuşalım. He ana. E kim gelecek, Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geldi. Bak, selamımı söyle diyor.



Telefonu alan İmamoğlu: Ellerinden öperim. Tanıştık annemle. Sağ ol anneciğim, sağ ol. Allah'ın izniyle Mahruze Abla’nın oyunu almaya geldik. Alıp gideceğiz. Yok yok, yine biz dua isteriz, başka bir şey istemeyiz.



Keleş: Canın sağ olsun. Senin aha bu gelmen yetti bana zaten. Senin aha bu güler yüzün, öyle gelmen, böyle alçak gönüllülüğün, milletle böyle açık açık konuşmam… Yani vallahi tatlı dil, güler yüz… Cehennemi de buradan götürüyor, cenneti de aha bu dilimiz.



İmamoğlu: Öyle öyle. Ne güzel söyledin.



Keleş: Her şeyi buradan götürüyoruz. Ne yapalım? Hepimizi Allah yarattı. Allah yaratmazsa biz buralara gelmezdik.

"OYUNU VERECEĞİM DİYOR, ONA LAYIK OLURUM"

Esprilerin ve kahkahaların havada uçuştuğu sohbetin son bölümlerinde gazeteciler, Keleş’e, “Mahruze Hanımcığım, oy verecek misiniz? 2019’dan beri bu soruyu çok merak ediyoruz” sorusunu yöneltti. Keleş’in soruya yanıtı, “E dedim ya, dedim ya. ‘Seninleyim’ dedim” oldu. Keleş, gazetecilerin “Bu eve pek çok isim girdi. Sayın İmamoğlu'yla olan ilişkiniz ne durumda artık” sorusu üzerine ise “Valla bunun güler yüzü, tatlı dili yeter. Benim oğlum gibi seviyorum. Başkalarını böyle davet etsem gelmezlerdi. Telefon açsam, hemen ‘Alo.’ Kendi çıkıyor” dedi.

İmamoğlu, Keleş ailesinin evinden ayrılırken kendisine yöneltilen, “Herkesin oyunu alırım, demiştiniz dün de yine meydanlarda. En zor AK Parti seçmeni Mahruze Keleş'in de oyunu almış gibi görünüyorsunuz…” sorusuna da “Şöyle. Hep söylerim; insana emek önemli. İnsanın gönlüne girmek önemli. İnsanın duasını almak önemli. Ben hep diyorum; önce duasını alırsın, sonra gönlünü kazanırsın, sonra oyunu alırsın. Oy nasip. Yani ben şöyle… ‘Oyunu istiyorum. Oy oy oy…’ Yani oy verse de vermese de insan sevilmez mi? Ben herkesi seviyorum. Oy verse de olur, vermese de olur. Ama bugün ‘Oyumu vereceğim’ diyorsa, Allah razı olsun. Ben de ona layık olurum yani” şeklinde yanıtladı.