50 bin depremzedeye içilebilir su

Dayanışma Gönüllüleri, İNSEV ve Bütün Çocuklar Bizimdir Derneği’yle birlikte Hatay’da 6 noktada 50 bin kişiye sağlıklı ve temiz su hakkı kapsamında kurduğu arıtma cihazlarının açılışını bugün gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ

6 Şubat depremlerinden sonra en temel ihtiyaçlardan biri içilebilir ve sağlıklı su oldu.

“Su Hakkı bir yaşam hakkıdır ve bütün canlıların suya erişim hakkı vardır” diyen Dayanışma Gönüllüleri, depremin en çok etkilediği Hatay’ın Defne ve Antakya ilçelerinde yurttaşlara ücretsiz içilebilir su temin edecek.

Yapılan açılışla devreye alınan arıtma cihazları bütün yurttaşların kullanımına açıldı.

Defne’de Harbiye, Hancağız, Çanakoluk, Subaşı ve Antakya Narlıca’da faaliyete giren cihazlar depremzede yurttaşların hem içme suyu sorununu çözecek hem de mutfakta sağlıklı su ile gıda pişirmenin önünü açacak.

Harbiye Selman Nasır Ortaokulu’nda yapılan açılışta öğrencilere ayrıca su mataraları dağıtıldı.

Burada konuşan sanatçı ve Dayanışma Gönüllüleri Derneği Başkanı Cengiz Bozkurt, canlıların en temel haklarından temiz suya erişimde deprem sonrası yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Sanatçı Bozkurt, “Deprem üzerinden bir yıl geçti. İdari yönetimler depremzedelerin su sorununu çözemedi. Bugün devreye aldığımız arıtma merkezlerimizle bölgede yaşayan 50 bin yurttaşımıza içilebilir kalitedeki suyu temin etmiş oluyor” İfadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde en uzun süreli dayanışma pratiklerini hayata geçirdiklerini aktaran Sanatçı Cengiz Bozkurt, “Bir tarafıyla dayanışmayı Hatay’ın her noktasına taşıyoruz. Diğer tarafıyla birlikte çoğalarak depremzedeler en temel hakları noktasında seslerinin duyulmasını sağlıyor” dedi.

Bundan sonra da bölgede arıtma suyu merkezlerinı artırmayı hedeflediklerini belirten sanatçı Cengiz Bozkurt, “Bu cihazları artırmayı hedefliyoruz. Kurmakla kalmayıp denetimlerini sağlayacağız. Düzenli numuneler alıp analizlerle sağladığımız kaliteli suyun analiz değerlerini paylaşacağız” diye konuştu.

Sanatçı Cengiz Bozkurt, son olarak Dayanışma Gönüllüleri’nin suyun bir insan ve canlı hakkı olduğunu savunduğunu ve herkesin bu hakka sahip olması için çalıştıklarını kaydetti.

İNSEV ve Bütün Çocuklar Bizimdir Derneği temsilcileri de önümüzdeki dönemde hatay’da bu tür girişimlerle dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti.