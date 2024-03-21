50 milyon liralık vurgun: Yangından zarar gören arazileri satma vaadi ile dolandırıldılar

İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile para toplayıp kayıplara karıştığı belirlenen 4 dolandırıcı yakalandı. Dolandırıcıların 50 milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi.

İzmir'de yangından zarar gören orman arazilerini satın almak isteyenler dolandırıcıların kurbanı oldu.

Ödemiş ve çevre ilçelerde 'Ormanbank' olarak bilinen bir grubun, hazine arazisi satıp kiralama veya orman müdürlüklerinde sözde tanıdıkları vasıtasıyla orman ihalelerinden kar payı verme vaadi ile yurttaşlardan yüklü miktarda para topladıkları tespit edildi.

Yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen dolandırıcılar O.A, A.G, M.B. ve Ü.A, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan incelemelerde dolandırıcıların, arsa satın alma vaadiyle dolandırılan çok sayıda kişiden 50 milyon lira para topladığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.