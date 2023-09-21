50. yılında Şişli Tiyatrosu yaşasın

Ekonomik kriz nedeniyle kültür ve sanat alanında uygulanan baskıya karşı Şişli Tiyatrosu, bir dayanışma kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 9 Ekim günü, 20.30’da Şişli Tiyatrosu’nda gazeteci Uğur Mumcu anısına hazırlanan “Unutma Bizi” oyunu gösterilecek.

Şişli Tiyatrosu, ekonomik kriz nedeniyle karşı karşıya kaldığı kapanma tehlikesine karşı bir dayanışma kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, Orhan Aydın'ın ve Levent Üzümcü’nün oynadığı, Gülcan Altan'ın şarkıları ve Dengin Ceyhan'ın piyanosuyla eşlik ettiği gazeteci Uğur Mumcu anısına hazırlanan “Unutma Bizi” oyunu gösterilecek.

Dayanışma kapsamında sahnelenecek olan oyun, 9 Ekim günü, 20.30’da Şişli Tiyatrosu’nda gösterilecek.

Oyunun geliri tiyatroya bağışlanacak.

Etkinlik biletlerine bu linkten ulaşılabilir.