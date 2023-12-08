‘500 TL’lik banknot’ tartışması: İktidar polemikten mi korkuyor?

TCMB eski başekonomisti Kara, 200 TL’lik banknotun kullanımdaki payının yüzde 70’e dayandığına dikkat çekerken; ekonomist Gürses, 500 TL’lik banknotların ihtiyaç duyulmasına rağmen basılmamasını iktidarın polemik endişesine bağladı.

200 TL, en büyük banknot para olmasına rağmen daha az değerli banknotlara göre kullanımdaki payı yüzde 68,9’a dayandı. Bu durum 500 TL’lik banknotlara ihtiyaç duyulduğunu gündeme getirse de iktidardan bu konuda bir adım atılmadı. Bu tartışma iki ekonomistin paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

TCMB’nin eski başekonomisti Hakan Kara, 200 TL’lik banknotların kullanım payına ilişkin bir grafik paylaşarak şunları yazdı: “En büyük banknot olan 200 TL'nin kullanımdaki payı yüzde 68,9’a gelmiş. Çok yüksek ve verimsiz ama rekor değil. Para reformu yapılmadan önce 2004 yılında en büyük kupürün (20 milyonluk banknot) payı yüzde 84,8’e ulaşmıştı.”

En büyük banknot olan 200 TL'nin kullanımdaki payı % 68,9’a gelmiş. Çok yüksek ve verimsiz ama rekor değil. Para reformu yapılmadan önce 2004 yılında en büyük kupürün (20 milyonluk banknot) payı % 84,8’e ulaşmıştı. pic.twitter.com/6ARlQmUHR9 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 7, 2023

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de benzer bir grafik paylaşarak iktidarın neden 500 TL’lik banknotlar basmaktan çekindiğini değerlendirdi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ı etiketleyen Gürses, şunları yazdı: “Merkez Bankası'nca neden yeni bir tertip 200'lük basılıyor? Çünkü belli ki mevcutlar yetmiyor; emisyon yedek deposu da boşalıyor. Peki o zaman neden 500'lük basılmıyor? Çünkü siyasi polemik konusu olacağını düşünüyor olmalılar. 'Siyasi polemik olacak kaygısı' ihtiyaçların ötelenmesini mi getirmeli? Hafiz Gaye Erkan… Bir not da Merkez Bankası'nın yaptığı hataya dair; normalde 6. tertip demeleri gerekirken 7. tertip ilanı yapmışlar. 6. Tertipte 200'lük var mıymış ki?”