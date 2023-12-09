51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı’nın 2. duruşması: Mahkeme ikinci kez bilirkişi raporu istedi

Nizip'te Kahramanmaraş depremlerinde yıkılarak 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'nın 2. duruşması görüldü. Davanın ilk duruşmasında yeni bir bilirkişi raporu isteyen mahkeme heyeti, 2. duruşmayı da yine bilirkişi raporu eksikliği nedeniyle 17 Ocak 2024 tarihine erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili ikinci duruşma bilirkişi raporu yetersizliği nedeniyle ertelendi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Nejdet A., Yılmaz Şahin Y., Faik Y. ve kardeşi Eyüp Ö. (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S.’nin katılmadığı duruşma sırasında sanık avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını öne sürdü. Daha sonrasında taraf avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, bilirkişi raporu yetersizliği nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden bilirkişi raporunu talep ederek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Ocak 2024 tarihine erteledi.

FURKAN APARTMANI DAVASI

Nizip'te Mustafa Kökmen Bulvarı’nda bulunan Furkan Apartmanı 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile firari sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.