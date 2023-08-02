52 ilin emniyet müdürü değişti: Soylu'nun ekibine tırpan

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 52 ilin emniyet müdürü değişti. Süleyman Soylu döneminde göreve getirilen 24 ilin emniyet müdürü görevden alındı. Karar ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, Hrant Dink cinayetinin kilit isimlerinden olan Engin Dinç getirildi. Soylu’ya en yakın isimlerden Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz görevden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, emniyet teşkilatında görev değişimi yapıldı.

Aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü de merkeze çekildi.

Bu değişiklikle, eski bakan Süleyman Soylu'ya yakın kadrolar kritik pozisyonlardan uzaklaştırıldı. Soylu döneminde göreve getirilen 24 ilin emniyet müdürü görevden alındı.

Süleyman Soylu’ya en yakın isimlerden Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, görevden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu aynı göreve çekildi.

Kulislerde bir süredir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Soylu'nun arasının iyi olmadığı konuşuluyordu. Yerlikaya, göreve geldikten sonra bakanlık kadrolarında da Soylu yakın isimleri tırpanladı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde seçim otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı dönem Erzurum İl Emniyet Müdürü olan Levent Tuncer de görevden alındı. Yerine Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar atandı.

ENGİN DİNÇ ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Atama kararıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç getirildi.

Hrant Dink cinayetinin kilit isimlerinden olan Dinç hakkında dava sonucunda, "İhmali davranışla kasten öldürmek" suçundan beraat etmiş, "Kamu görevlisinin görevi ihmal" ve "Kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması" suçlarından ise zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmişti.

10 EKİM KATLİAMI İSTİHBARATINI 2 GÜN BEKLETTİ

Engin Dinç, cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısı olan 10 Ekim katliamına dair istihbaratı da 2 gün bekletmişti. O tarihte Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan Dinç'in, katliamdan 2 gün önce elde ettiği istihbarat raporunu Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine katliamın yaşandığı sabah gönderdiği Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı raporla ortaya çıkmıştı.

IŞİD'in 2 canlı bombayla düzenlediği saldırı sonucu 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'daki Emek, Barış ve Demokrasi mitingine katılan 102 yurttaş hayatını kaybetmişti.

24 İL EMNİYET MÜDÜRÜ, EGM EMRİNE ALINDI



Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Şengün ve Resul Holoğlu, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Bartın Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bayburt Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bolu Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Gümüşhane Emniyet Müdürü Celal Taşçı, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Tunceli Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer görevlerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.

52 İLE YENİ ATAMALAR



Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce'ye; Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın'a; Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak'a; Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla'ya; Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep'e; Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir'e; Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kırıkkale'ye; Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun'a; Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum'a; Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli'ye; Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize'ye; Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara'ya; Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Bolu'ya; Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya'ya; Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Karaman'a; Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş'a; Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa'ya atandı.

Emniyet İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Emniyet Müdürlüğüne; Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne; Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne; Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Polis başmüfettişleri Taner Cömert Gümüşhane Emniyet Müdürü; Nihat Uzun Bayburt Emniyet Müdürü; Hakan Duman Tunceli Emniyet Müdürü; Salih Gözüm Yalova Emniyet Müdürü; Cihat Dağdeviren Adıyaman Emniyet Müdürü; Mahmut Ay Afyonkarahisar Emniyet Müdürü; Yılmaz İpar Ağrı Emniyet Müdürü; Gökalp Şener Ardahan Emniyet Müdürü; Hüseyin Adatepe Artvin Emniyet Müdürü; Beyti Kalaycı Bilecik Emniyet Müdürü; Şükrü Orhan Bingöl Emniyet Müdürü; Ortaç Şekeroğlu Bitlis Emniyet Müdürü; Selim Arıcı Çanakkale Emniyet Müdürü; Arif Pehlivan Çorum Emniyet Müdürü; Onur Karaburun Edirne Emniyet Müdürü; Adnan Karayel Elazığ Emniyet Müdürü; İdris Yılmaz Hakkari Emniyet Müdürü; Kadir Gökce Hatay Emniyet Müdürü; Ahmet Cengiz Koçak Isparta Emniyet Müdürü; Mehmet Ali Hasan Köse Karabük Emniyet Müdürü; Mehmet Ömür Saka Kars Emniyet Müdürü; Sinan Çamuroğlu Kırklareli Emniyet Müdürü; Erdoğan Kartal Kırşehir Emniyet Müdürü; Arif Çankal Malatya Emniyet Müdürü; Cebrail Buğday Mardin Emniyet Müdürü; Serkan Karaman Muş Emniyet Müdürü; Atilla Aksoy Ordu Emniyet Müdürü; Mehmet Sarıbuva Osmaniye Emniyet Müdürü; Erdem Bildirici Şanlıurfa Emniyet Müdürü; Mehmet Ali Kolcu Uşak Emniyet Müdürü ve Recep Tecimer Yozgat Emniyet Müdürü oldu.

Polis başmüfettişi Selami Yıldız da "1. Hukuk Müşaviri" olarak görevlendirildi.