52. yıldönümünde Kızıldere konuşulacak: "Geçmişi savunmak, geleceği savunmaktır"

4 Nisan Perşembe günü yapılacak “Kızıldere’den günümüze devrimci mücadele” başlıklı panelde BirGün yazarı Oğuzhan Müftüoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

İstanbul Kadıköy’de devrimci mücadelenin 30 Mart 1972’de gerçekleşen Kızıldere Katliamı’ndan bugüne olan süreci konuşulacak.

Kızıldere Katliamı'nın 52'nci yıldönümünde gerçekleştirilecek panel, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf’ın Kadıköy Şubesi’nde yapılacak.

Devrimci Yol’un önderlerinden, SOL Parti Kurucu Üyesi ve BirGün yazarı Oğuzhan Müftüoğlu'nun konuşmacı olarak yer alacağı panelin sloganı ise "Geçmişi savunmak geleceği savunmaktır" olarak belirlendi.

“Kızıldere’den günümüze devrimci mücadele” başlıklı panel 4 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 19’da gerçekleşecek.