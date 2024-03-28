53 ilde uyuşturucu operasyonu: 434 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, 53 ilde düzenlenen Narkoçelik-9 operasyonlarında 434 şüpheli yakalandı. 1 ton 43 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 53 ilde gerçekleştirilen "Narkoçelik-9" operasyonlarına dair bilgi verdi.

Yerlikaya 434 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-9” Operasyonlarında;

1 Ton 43 Kg Uyuşturucu Madde ve 387 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 434 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 4️⃣1️⃣ İlde,

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 1️⃣2️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-9” Operasyonlarında;

1️⃣ Ton 4️⃣3️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

3️⃣8️⃣7️⃣ Bin… pic.twitter.com/JbMZsXIo50 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2024

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince;

565 ekip, 1.602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize ve Zonguldak'ta "NARKOÇELİK-9” operasyonları düzenlendi.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

* İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 65 kg skunk,

- 131 kg metamfetamin,

- 199 bin 370 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- 7 Sokak Satıcı yakalandı.

* Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 176 kg skunk,

- 62 kg bonzai,

- 2.5 kg esrar ele geçirildi.

- 14 Sokak Satıcı yakalandı.

* İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 26 kg esrar ele geçirildi.

- 1 Zehir Taciri yakalandı.

* Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 18 kg metamfetamin ele geçirildi.

- 3 Zehir Taciri yakalandı."