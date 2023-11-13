53. Orhan Kemal Roman Armağanı’na başvuru süreci başladı

53. Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılım süreci başladı.

Başvurunun yayınevleri tarafından 2023 yılında ilk kez yayınlanmış olan, Orhan Kemal Roman Armağanı yönetmeliğinin 4A maddesine uygun romanlar için yapılması gerekiyor.

2024 yılı 53. Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılmak için yayınevleri Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliği’ne bir katılım yazısı ekinde, ilgili yazarlarının 10 adet kitabını Orhan Kemal Kültür Merkezi’nin adresine göndermeleri gerekiyor.

2024 yılı 53. Orhan Kemal Roman Armağanı’nın sahibi, 17 Mayıs 2024 tarihinde seçici kurulun toplantısında belirlenecek.

Kazanan yazara ödülü, 3 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i anma gününde verilecek.

2024 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, Nâzım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Mazlum Vesek , A.Turgay Fişekçi ve Kemal Varol’dan oluşuyor.

Orhan Kemal Roman Armağanı’na katılım süresi 5 Ocak 2024 tarihinde sona eriyor.