54'üncü kattan düşen erkeğe ait cansız beden 2 gün sonra bulundu

Kağıthane'de, 56 katlı AVM'nin asma katında erkek cesedi bulundu. 54'üncü katta bulunan seyir terasından 2 gün önce düştüğü tahmin edilen bir erkeğe ait cansız beden, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Polis, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan 56 katlı bir Alışveriş Merkezi'nin seyir terasında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

54'üncü kattan 2 gün önce düştüğü tahmin edilen cansız beden, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Polis ise olayda intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi'nde bulunan 56 katlı AVM'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 261 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük binası olan AVM çalışanları, binanın arkasında bulunan bölümün asma katındaki cam tavanlardan birinin kırık olduğunu fark etti.

Asma katı kontrol eden çalışanlar bir erkeğe ait cansız bedenin bulunduğunu fark ederek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, cansız bedenin çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla cansız bedeni asma kattan çıkardı.

CANSIZ BEDENİN 2 GÜNLÜK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İtfaiye merdiveniyle aşağı indirilen cansız bedenin 2 günlük olduğu tespit edildi.

Polisin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İsminin Yusuf olduğu öğrenilen kişinin, 56 katlı binanın 54'üncü katındaki seyir terasından düştüğü anlaşılırken, polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Mustafa Hartavi "Sabah iş yerimizi açtığımızda burada itfaiye ekiplerinin olduğunu gördüm. Arkadaşlara sorduğumuzda burada 2 gün öncesinden intihar olduğunu ve daha yeni fark ettiklerini öğrendim. Kişinin AVM'nin 55. Katından atladığı söyleniyor. Şu anda ekipler cesedi çıkarttı" dedi.