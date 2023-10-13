55 milyon dolarlık banka dolandırıcılığı soruşturması: Arda'dan 13.9, Emre'den 5 milyon dolar

İstanbul'da bir banka şube müdürünün, Fatih Terim'in yanı sıra bir iş insanı ile futbolcu ve teknik direktörlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi, bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırdığı iddiasına ilişkin BDDK raporu ortaya çıktı.

Bakırköy'de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporu ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre 42 sayfalık raporda şüpheli Seçil Erzan'ın 2011'den beri banka müdürlüğü görevinde olduğu ifade edildi. Erzan’ın görevde olduğu sürede bankanın beş kez olağan teftiş, altı kez ise olağan iç kontrol incelemesinden geçtiğini BDDK uzmanlarına bildiren banka yetkilileri gönderdiği yazıda, “Şikâyetçilerin taleplerine ve bankamıza ibraz ettikleri belgelere bakıldığında soruşturmaya konu işlemlerin çok büyük bölümünün son bir yıl içinde gerçekleştiği görülmektedir” denildi.

"ARDA TURAN, 13,9 MİLYON DOLARI BANKA DIŞINDA VERDİ"

Raporda, mağdurların verdiği ifadelere de yer verildi. Arda Turan’ın, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile birlikte bankanın genel müdürlüğüne giderek Erzan’dan şikâyetçi olduğu belirtilen raporda, Turan’ın farklı aralıklarda toplamda 13 milyon 900 bin dolara Erzan’dan fon aldığı belirtildi. Ayrıca raporda, Turan’ın bu paraları Erzan’a banka dışında elden teslim ettiği de yazıldı.

BELÖZOĞLU'NDAN 5 MİLYON, MUSLERA'DAN 1 MİLYON DOLAR

Raporda, Emre Belözoğlu’nun ise yaklaşık 5 milyon doları parçalar halinde başka kişiler üzerinden Erzan’a gönderdiği belirtildi. Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın da Erzan’a elden 3 milyon 292 bin dolar verdiği, ayrıca Belözoğlu için de elden 2 milyon 800 bin dolar verdiği raporda yer aldı. Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera’nın ise kendi evinde Erzan’a, 1 milyon 200 bin dolar verdiği ve bu paranın 700 binin geri aldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Erzan’ın Semih Kaya isimli kişiden fon vaadiyle 3 milyon 200 bin dolar aldığı, bu parayı 5 milyon 700 bin dolar olarak geri ödediği belirtildi. Kaya’nın fazladan alacak iddia ettiği belirtilen raporda, fazladan verilen bu paranın ise Belözoğlu ve Turan’dan aldığı paralarla verildiği anlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank şube müdürü Seçil E., 11 Nisan'da tutuklanmıştı.

Seçil E. ifadesinde borsada para kaybettiğini, aldığı hisselerin de batması üzerine girdiği çıkmazdan kurtulmak için müşterileri arasında kar vaadiyle fon sistemine girdiğini söylemişti.

Erzan tarafından dolandırıldığını iddia eden ünlü isimler de tek tek adliyeye giderek müşteki sıfatıyla savcıya ifade vermişti.