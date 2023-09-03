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559 üyenin 4'ü katıldı: Çoğunluk sağlanamayan Giresunspor Genel Kurulu ertelendi

Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurulun 10 Eylül'e ertelendiği açıklandı.

Spor
  • 03.09.2023 14:24
  • Giriş: 03.09.2023 14:24
  • Güncelleme: 03.09.2023 14:29
Kaynak: AA
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559 üyenin 4'ü katıldı: Çoğunluk sağlanamayan Giresunspor Genel Kurulu ertelendi
Fotoğraf: AA

1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, bugün (3 Eylül Pazar) yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, 10 Eylül'e ertelendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 559 üyeden 4'ünün katıldığı genel kurulda yeterli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, 10 Eylül'e ertelenen genel kurulun, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

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