56 ilde okullar, TÜGVA’ya tahsis edilmiş!

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca’nın soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen yaz TÜGVA’ya 56 ilde okul tahsis edildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Milletvekili Sevda Karaca, TÜGVA’ya yaz okulu için Antep’te 135 okul tahsis edilmesini Meclis gündemine taşındı.

Karaca BirGün’ün kamuoyuna duyurduğu konuya ilişkin sorularında, söz konusu kurslarda hangi eğitimlerin verildiğini, katılan çocukların yaş ve cinsiyet bilgilerini, bu kursların hangi şehirlerde uygulandığını, kamu hizmeti olan eğitimin neden vakıf ve derneklere devredildiğini sordu.

Bakan Tekin, verdiği cevapta TÜGVA ile yapılan protokol kapsamında 01 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 12-14 Yaş Grubu Çocuk Atletizm (Wa Kids Athletics), 8-11 Yaş Grubu Çocuk Atletizm (Wa Kids Athleties), Boks Büyükler, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum, Çocuklar İçin Etkinliklerle Kuran-ı Kerim Eğitimi 1, Değerlerime Sahip Çıkıyorum, Halkla İlişkiler Ve Organizasyon, Hentbol, İslam Tarihi, Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama, Kuran-ı Kerim (Elifba) Okuma, Kuran-ı Kerim Tecvidli Okuma, Voleybol, Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 1. Seviye, Yetişkinler İçin Kuran-ı Kerim (Elif-Be) Okuma, Yetişkinler İçin Kuran-ı Kerimi Tecvidli Okuma ve Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı kurslarının açıldığı bilgisini verdi

Tekin bu kurslara ayrılan bütçeye ilişkin sorulara ise MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği ve MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ödemeler yapıldığını belirtti. Verilen cevapta kursların 56 ilde açıldığı bilgisi de yer aldı.

"DEVLETİN TÜM OLANAKLARINI PEŞKEŞ ÇEKMEKTEN VAZGEÇMEYECEKLER"

Eğitimin dini cemaat ve vakıflara neden bırakıldığına ilişkin sorularına cevap alamayan Karaca, eğitimin kamusal bir hizmet olarak sunulması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bize verilen cevapta eğitimde dinselleştirme ısrarından başka bir şey göremiyoruz. Karma eğitim dahil olmak üzere laik ve bilimsel eğitimin altını oyacak tartışmalar açan; son olarak depremle mücadele için dahi din eğitimini öne çıkaran projenin haberini veren Bakan Yusuf Tekin daha ileri adımlar atacağının da sinyalini her fırsatta veriyor. TÜGVA gibi paralel eğitim kurumları söz konusu olduğunda çocukların boğazından kestikleri paraları akıtmakta bir sakınca görmüyor. Okulların var olan olanaklarını bu kurumlara peşkeş çekip, deprem bölgesinde eğitimi mümkün kılacak yatırımlar yapma, tesisler kurmaktan kaçınanlar, ülke genelinde binlerce okul deprem riski altındayken bir de utanmadan depreme karşı ‘manevi hazırlık’ adı altında çalıştaylar düzenliyor. Verilen cevapta devletin tüm olanaklarını peşkeş çekmekten vazgeçmeyecekleri sinyalini de alıyoruz. Buna karşı tüm veliler, öğrenciler, eğitimciler, emek güçleri dur diyecek bir güç oluşturmak için yan yana gelmeli."