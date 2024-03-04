56. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) bu yıl 56’ncısını düzenlediği SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne", ‘En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo’ da dahil olmak üzere 9 ödül aldı.

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) bu yıl 56’ncısını düzenlediği SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne", ‘En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo’ da dahil olmak üzere 9 ödül aldı.

SİYAD’ın bu yıl 56’ncısını düzenlediği SİYAD Ödülleri, İstanbul Modern’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Oyuncu Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunu yaptığı geceye, Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi damga vurdu.

11 dalda aday olan Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne, ‘En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo’ da dahil olmak üzere 9 ödülle geceden döndü. Filmde Samet karakterini canlandıran Deniz Celiloğlu ‘En İyi Erkek Oyuncu’, Nuray karakterini canlandıran Merve Dizdar ise ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerini aldı.

10 adaylığı bulunan Özcan Alper imzalı "Karanlık Gece" filmi ise sadece ‘En İyi Müzik’ ödülünün sahibi oldu.

Zeki Demirkubuz’un yönettiği "Hayat" filmi geceden ‘Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüyle döndü. Ödülün sahibi Cem Davran oldu.