5’te 5 yapan Fenerbahçe deplasmanda gol yemiyor

Spor Servisi

Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanlarda kalesini gole kapattı. Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, oynadığı 12 resmi maçı da kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.

Geçen sezon yediği basit gollerle önemli puanlar yitiren Fenerbahçe, yeni sezonda aynı hataya yer vermemek adına kaleye ve savunma hattına önemli takviyeler yaptı. Sarı-lacivertliler, savunma hattına yaptığı yatırımın karşılığını ise özellikle deplasmanlarda oynadığı maçlarda fazlasıyla aldı.

Bu sezon 3'ü Avrupa, 3'ü de lig olmak üzere 6 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, kalesinde gole izin vermedi. Ligde 12 sezonun ardından ilk 3 deplasman maçını kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, konuk olduğu müsabakalardaki savunma performansıyla göz doldurdu.