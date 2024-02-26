6 ayda 3 defa müdür değişti

Haber Merkezi

Resmi Gazete’de yayımlanan son atama kararlarıyla birlikte Ardahan’da son 6 ayda 3’üncü kez İl Milli Eğitim Müdürü değişti. Ardahan’da yapılan son atama ile birlikte ağustos ayında göreve getirilen İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay’ın yerine AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Ardahan Milli Eğitim Müdürü olarak Yusuf Uzantı atandı.

Aydın Acay, Ağustos 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut’tan boşalan koltuğa oturmuştu. Bulut, üç yıl boyunca Ardahan’da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştı.