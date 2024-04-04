6 aylık zam 3 ayda eridi, aylık fark ödensin talebi

Ekonomi Servisi

Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, memurların daha da artacak enflasyon karşısında korunması için enflasyon farkının maaşlara aylık olarak ödenmesi gerektiğini söyledi.

Kahveci, geçen ay tüketici fiyatlarının ortalama yüzde 3,16 yükseldiğini, yılın ilk 3 ayındaki enflasyonun ise yüzde 15,05'e ulaştığını anımsattı.

Memur maaşlarına bu yılın ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15 artış yapıldığını hatırlatan Kahveci, açıklanan enflasyon rakamlarının memur ve memur emeklilerinin maaşlarının eridiğini ortaya koyduğunu belirtti. Memur maaşlarına yılın ilk 6 ayı için yapılan yüzde zammın, 3 ayda enflasyona yenik düştüğünü belirten Kahveci, "Yükselen enflasyonun hızı, çalışanların alım gücü düşürülerek kesilmeye çalışılırsa daha büyük sosyal sorunlar ortaya çıkacaktır. Enflasyonla mücadele, halkımızın alım gücü düşürülmeden katma değer yaratan üretime geçilerek sağlanmalıdır. Bunu sağlamak için mutlak surette ilave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmalı, çalışanlara refah payı verilerek, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak ödenmesi yoluna gidilmelidir" dedi.